Depois do céu, o inferno. Após a vitória de Salvador Sobral na edição de 2017 do festival da Eurovisão, a participação portuguesa foi, este ano, o completo inverso: último lugar.

Cláudia Pascoal e Isaura não conseguiram mais que 39 pontos, entre votos do júri e do público, com o tema "O Jardim". No entanto, no Instagram, as cantoras não esconderam o seu orgulho pela participação.

Dando os parabéns à concorrente israelita, Netta Barzilai, que venceu o concurso, Cláudia Pascoal escreveu que a Eurovisão foi "uma experiência única e [da qual] nunca nos esqueceremos".

Já Isaura agradeceu pela oportunidade de "representar Portugal", que definiu como "um prazer e um orgulho gigante".