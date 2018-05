20h00. Lisboa, pastéis de nata, a Sé, o Terreiro do Paço, barbeiros hipsters, calçada portuguesa, azulejos coloridos, o fado e a modernidade, postal turístico 2018. Foi com um clip de promoção à cidade de Lisboa que começou o Festival da Eurovisão 2018 - obrigado, Salvador Sobral, não esqueçamos.

Já na Altice Arena, a maior sala de espetáculos do país, 'Loucura (Sou do Fado)', intepretada por Ana Moura (evocando Carlos do Carmo), deu o mote ao primeiro Festival da Eurovisão realizado em Portugal. Pouco depois, em jeito de medley, juntou-se Mariza para cantar 'Barco Negro', um dos 'hinos' de Amália.

A dupla Beatbombers misturou Carlos Paredes (e não só) com batida hip-hop na apresentação das canções a concurso. Stereossauro e DJ Ride foram alternando apetites musicais à medida que as nações participantes foram sendo apresentadas. A maior ovação coube, naturalmente, a Cláudia Pascoal e Isaura, representantes nacionais.

As apresentadoras dão as boas vindas ao mundo: Catarina Furtado, Sílvia Alberto, Daniela Ruah e Filomena Cautela declaram oficialmente aberta a final do Festival da Eurovisão.

Começa o desfile de canções. Venha a Ucrânia!

Ucrânia: Mélovin - Under the Ladder

Vai a todas. É Muse, é música de dança, é fogo ao piano. É Eurovisão. Fogo de artifício, para a dor de Salvador.

Espanha: Amaia e Alfred - Tu Canción

Alfred é nasalado, Amaia é uma ave canora. Amam os dois e pelos dois. Um dueto à antiga, amoroso como no cinema. Eles olham-se nos olhos ao som de uma balada dos anos 90 que dá ares de canção de Natal e que cresce devagar até ao clímax. Haverá melhor.

Eslovénia: Lea Sirk - Hvala, Ne!

Eurodance século XXI, mais coreografia do que canção, uma voz capaz de instalar uma zaragata. A meio, a música pára e ela pede palmas. Não deverá chegar longe. Calma, Salvador, o fogo de artifício só vai durar mais, quê, 3 horas?

Lituânia: I. Zasimauskaitė - When We're Old

Voz sussurrada, canta em inglês, de vestido longo e sentada sobre o palco, uma balada pegajosa capaz de motivar uma foca a beijar um papa-formigas. Há inflexões à Dolores O'Riordan e a coisa não melhora. No final surge uma parelha masculina. Como é que esta bomba de açúcar chegou ao top 10 das favoritas permanece um mistério.

Áustria: Cesár Sampson - Nobody But You

Depois de quase falecermos vítimas de sacarose, somos recebidos por uma voz soulful com uma canção super-funcional num registo, isso, soul. Minimalismo, boa voz, coro gospel, à-vontade, como é que ainda não tínhamos reparado na Áustria?

Estónia: Elina Nechayeva - La Forza

Registo de soprano, canta em italiano... Eurovisão? Sim, claro. Batida eletrónica genérica como pano de fundo, uma gritaria capaz de estilhaçar cristaleira, um vestido onde se projetam todas as animações 'state of art' do Windows 10. A fação new age do Eurofestival servida por uma dentição impossivelmente branca. Está no top 10 dos favoritos.

Noruega: Rybak - That's How You Write a Song

O violinista norueguês que ganhou o Eurofestival em 2009 quer mostrar-nos como se compõe uma canção (outra). Bem ensinado por Jamiroquai, entrega ao festival um registo funk-pop animado bem diferente da 'Fairytale' vencedora há 9 anos.

Portugal: Cláudia Pascoal - O Jardim

As luzes rodeiam Cláudia Pascoal, cabelo eternamente rosa e agudos bem apurados. Nunca São Pedro da Cova chegou tão longe. As eletrónicas buriladas por Isaura juntam-se, discretamente. Quando o ritmo compassado se instala, Isaura junta a sua voz à de Pascoal e a canção ganha mais 150 gramas. Cláudia Pascoal acaba emocionada. Salvador Sobral não vislumbra uma faísca, o fogo de artifício disparou para outro lado.

Reino Unido: SuRie - Storm

Quem convidou Annie Lennox? Vamos dar as mãos, juntos. É uma canção soul/R&B otimista. A arena canta em coro. Quem não soubesse de nada julgava SuRie favorita - está, na verdade, em 22º lugar nas odds das casas de apostas. Mas, por alguma razão desviante, nada disto parece errado. Ligeira surpresa? (a atuação de SuRie foi perturbada por uma invasão de palco)

Sérvia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

World music tecno-feira balcânico. Carrinhos de choque. Último lugar?

Alemanha: M. Schulte - You Let Me Walk Alone

Schulte dedica a canção ao pai, que perdeu cedo. Boas emoções, uma balada anónima com tudo no sítio, que tanto poderia ser interpretada pelos nada anónimos Adele como por Ed Sheeran. Aguenta coração.

Albânia: Eugent Bushpepa - Mall

Épica, quase 'power ballad', cantada com voz impossivelmente estridente - só o facto de ser completamente fora de moda (estaria bem entre 1989 e 1993) justifica o pouco apreço que esta canção tem gerado.

França: Madame Monsieur - Mercy

Elegante pop eletrónica é que nos traz França, refrão pouco ostensivo e riff de guitarra a sublinhá-lo. Favorita, diz-se.

República Checa: Mikolas Josef - Lie To Me

Retro-jazz-soul-pop. Orelhuda e bem esculpida, interpretada por um enérgico Mikolas 'mascarado' de colegial (e que se magoou nos ensaios), 'Lie to Me' deverá chegar longe. Um Bieber menos 'contemporâneo'.

Dinamarca: Rasmussen - Higher Ground

Vikings com eyeliner? É a Eurovisão. Uma canção 'guerreira' armada em marcha de guerra pela paz. Tão mal cantada que até dói.

Austrália: Jessica Mauboy - We Got Love

Beyoncé na alma, Jessica canta mais à moda de uma Leona Lewis. Pode ser embirração do escriba, mas tudo isto soa terrivelmente aos anos 90 eufóricos que não sabiam a nada. Fosse na Austrália ou na Europa.

Finlândia: Saara Aalto - Monsters

Espécie de pimba-dance tropical, diva histriónica e Salvador Sobral a revirar os olhos nos bastidores, apostamos. Saara Aalto pode beijar o top 10 se o povo e o júri forem na cantiga.

Bulgária: Equinox - Bones

Pop eletrónica completamente contemporânea de um grupo criado expressamente para a Eurovisão que distribui o protagonismo pelos vários elementos (dois deles norte-americanos). Algo aqui não liga bem: talvez a forma como as vozes se conjugam. Algo nos diz que a Bulgária falhará a vitória que tenta desde o ano passado.

Moldávia: DoReDos - My Lucky Day

Na Moldávia também há uma verão para gozar. Gypsy dance divertido e pimbóide, como se quer.

Suécia: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

20 anos e um falsete que há de durar. Uma atuação que parece um videoclip, pop eletrónica funky e brilhante, R&B polido e atualizado, a canção que ouviríamos na rádio sem pensar que teria o carimbo Eurovisão. Seja lá qual for o carimbo Eurovisão.

Hungria: AWS - Viszlát Nyar

Metal hardcore, cantam descalços. Nossa senhora. Alguém se lembra dos Lordi?

Israel: Netta - TOY

Era a favorita, depois já não era, agora já nos parece outra vez. A canção mais 'que raio é isto?' do certame. Björk a fazer rap? Cacarejar também vale? Refrão pimba-pimba. Ao pé de 'TOY', 'Gangnam Style' é uma canção pop para os avós.

Holanda: Waylon - Outlaw In' Em

Rock sulista com ares de blues rock a puxar à 'Rag Doll' dos Aerosmith. Se a Eurovisão é diversidade, esta diversidade vem de longe: dos anos 70 e 80.

Irlanda: Ryan O'Shaughnessy - Together

O apelido O'Shaughnessy deve estar na Irlanda como o Costa para nós. O rapaz é irlandês e nota-se: canta à guitarra num registo de moderno trovador. Cai neve (a sério), a canção é sobre o amor gay, e a tradição da Irlanda já é outra. É uma das favoritas.

Chipre: Eleni Foureira - Fuego

EDM étnico, voz fogosa, cabelos ao vento, um refrão super-pop e direto e os arabescos a que Chipre nos habituou. À hora de começo da gala, Eleni é a favorita. Dá-nos festa e labaredas. Salvador Sobral foi à casa de banho.

Itália: Meta & Moro - Non Mi Avete Fatto Niente

Canção dramática, palavrosa, italiana. Contra o medo. Uma das melhores da noite.

Este texto termina no momento em que começa a votação. Para outros desenvolvimentos continue a ler-nos no site BLITZ.