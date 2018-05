Eleni Foureira: é este o nome daquela que é, a poucas horas da Grande Final do festival da Eurovisão, a grande favorita à vitória.

O nome da cantora pode ser desconhecido para boa parte do mundo ocidental, mas na Grécia, onde nasceu, e no Chipre, país que representa nesta edição da Eurovisão, Eleni Foureira é uma verdadeira estrela - tendo já sido, inclusivamente, denominada "Rainha da Pop".

Eleni Foureira começou por dar nas vistas fazendo parte das Mystique, girl band que abandonou em 2010. Nesse mesmo ano, a cantora concorreu pela primeira vez ao festival da Eurovisão, repetindo o gesto em 2013 e 2017.

Este poderá ser, agora, um ano de consagração para Foureira, que nem sequer começou como favorita - só ao longo dos últimos dias é que a cantora conseguiu destronar Netta Barzilai, a concorrente israelita, do topo das preferências das casas de apostas.

Segundo um representante do website de apostas Betfair, "os apostadores parecem ter perdido o carinho por Israel", que se encontra agora no segundo lugar da tabela do Eurovision World, que agrega os palpites das principais casas de apostas.