Salvador Sobral tem um novo single.

Esta sexta-feira, o músico português revelou 'Mano a Mano', um tema com música de Júlio Resende e letra de Maria do Rosário Pedreira.

Veja aqui o vídeo de 'Mano a Mano':

Desde a histórica vitória na Eurovisão, há cerca de um ano, Salvador Sobral dedicou-se a um dos seus projetos, Alexander Search, também com Júlio Resende, dando ainda numerosos concertos a solo. No final do ano passado, interrompeu as suas atividades devido ao transplante de coração a que foi submetido.



Amanhã, sábado, subirá ao palco da Altice Arena para, na grande final da Eurovisão, cantar com Caetano Veloso. Veja aqui um breve vídeo dos ensaios.