A polícia de Edimburgo, na Escócia, confirmou que o homem encontrado sem vida, ontem à noite, é Scott Hutchinson, vocalista dos Frightened Rabbit.

Na passada quarta-feira, a família do músico alertou a polícia para o seu desaparecimento. O cantor de 36 anos saíra do hotel onde estava hospedado, sem telemóvel, depois de escrever alguns tweets preocupantes.

Em comunicado, a família de Scott Hutchinson escreveu que “apesar de preocupados com o seu desaparecimento e a sua saúde mental, continuávamos à espera que ele voltasse para casa”.



“Como muitos artistas, o Scott trazia o coração nas mãos e isso era visível nas suas letras e nos seus posts nas redes sociais. Era apaixonado, eloquente e carismático, além de ser uma das pessoas mais engraçadas e bondosas que conhecíamos”.



“Além do seu sucesso na música, o Scott era um filho, um irmão, um tio e um amigo maravilhoso. Independentemente do que se passasse na sua vida, tinha sempre tempo para aqueles de quem gostava”.

“A depressão é uma doença horrível que não avisa quando ataca. Durante muitos anos, o Scott lutou com muita coragem e temos muito orgulho nele por ser sido tão honesto quanto aos seus problemas”, escreve a família Hutchinson, que acredita que o facto de o músico ter falado abertamente dos seus problemas de saúde mental terá ajudado outras pessoas.

Os entes queridos de Scott Hutchinson agradecem todo o apoio que lhes tem sido prestado pelos fãs da banda e mostram-se também gratos à polícia escocesa e ao pessoal do hotel em que o artista estava hospedado.

“Agora pedimos que respeitem a nossa privacidade, para que possamos fazer o luto”, rematam.