Terá lugar esta noite a segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que determinará quem se irá juntar aos 16 países já apurados para a Grande Final.

Ao todo, serão 18 os concorrentes que irão subir esta quinta-feira ao palco da Eurovisão:

Austrália: “We Got Love”, Jessica Mauboy

Dinamarca: “Higher Ground”, Rasmussen

Eslovénia: “Hvala, Ne!”, Lea Sirk

Geórgia: “For You”, Ethno-Jazz Band Iriao

Holanda: “Outlaw In ‘Em”, Waylon

Hungria: “Viszlát Nyár”, Aws

Letónia: “Funny Girl”, Laura Rizzotto

Malta: “Taboo”, Christabelle

Moldávia: “My Lucky Day”, Doredos

Montenegro: “Inje”, Vanja Radovanovic

Noruega: “That’s How You Write a Song”, Alexander Rybak

Polónia: “Light Me Up”, Gromee e Lukas Meijer

Roménia: “Goodbye”, The Humans

Rússia: “I Won’t Break”, Julia Samoylova

Sérvia: “Nova Deca”, Sanja Ilic e Balkanika

San Marino: “Who We Are”, Jessika e Jenifer Brening

Suécia: “Dance You Off”, Benjamin Ingrosso

Ucrânia: “Under The Ladder”, Melovin

Destes, serão 10 os apurados para a final de sábado. Países com apuramento direto para a final como a França (representada por Madame Monsieur), a Alemanha (Michael Schulte) e a Itália (Ermal Meta e Fabrizio Moro) terão, também, oportunidade de mostrar as suas canções esta noite.

A semifinal de hoje será também marcada por um momento que irá envolver as quatro apresentadoras, Daniela Ruah, Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela.

O quarteto irá trocar as roupas com que se irá vestir durante toda a gala por outras, de forma a protagonizar uma coreografia que irá resumir a história do Festival Eurovisão da Canção.

A segunda semifinal da Eurovisão arrancará a partir das 20h, tendo transmissão direta na RTP.