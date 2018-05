Salvador Sobral, vencedor do Festival da Eurovisão em 2017, criticou fortemente 'TOY', a canção que representa Israel no Festival da Eurovisão.

Da edição deste ano, cuja final se realiza em Lisboa no próximo sábado, Sobral apenas conhece "a canção portuguesa e a de Israel, porque o YouTube me obrigou a vê-la. Coisas da tecnologia", contou ao jornal "Público".

"De repente, o YouTube achou que eu iria gostar da canção de Israel, e então abri aquilo e saiu-me de lá uma música horrível. Eu pensei: YouTube, muito obrigado, mas não é por aqui", completou.

Veja aqui o vídeo da canção interpretada por Netta, que tem vindo a ser considerada uma das principais favoritas à vitória:

Questionado sobre as eventuais mudanças que a sua vitória possa ter causado nas canções deste ano, o músico é perentório: "No ano passado, as pessoas diziam 'agora que ganhaste, isto vai mudar', mas não creio que tenha mudado alguma coisa".

Salvador Sobral irá atuar na final do Festival da Eurovisão, este sábado. O português junta-se a Caetano Veloso para um dueto e interpreta, com Júlio Resende, 'Amar Pelos Dois'.