Na segunda semi-final do Festival da Eurovisão, que hoje decorreu na Altice Arena, em Lisboa, o grupo de concorrentes apurados representou algumas surpresas, pela diversidade das propostas que passam à final.

Selecionada para a final de sábado, então, foi por exemplo a pop gingona e funky, cantada em inglês, do norueguês Alexander Rybak, que já venceu a Eurovisão em 2009. Desta vez, tentará a sua sorte com 'That's How You Write A Song'.

Também dentro da pop dançável e lúdica, num cenário onde os cantores iam aparecendo e desaparecendo atrás de pequenas portas, se enquadrou a participação da Moldávia. Na final, os Doredos cantarão, em inglês, 'My Lucky Day'.

Sobrinho da vencedora da Eurovisão em 2000, o sueco Benjamin Ingrosso trouxe os ensinamentos de Justin Bieber, mas também de Justin Timberlake ou até Michael Jackson, até à Altice Arena. 'Dance You Off', bem emoldurada por belos efeitos gráficos, será a sua contribuição para a final.

Com a eletrónica de 'Hvala, Ne!', e uma paragem abrupta perto do fim da canção que assustou alguns, mas fazia parte do tema, Lea Sirk, da Eslovénia, conseguiu também um lugar na final.

Possivelmente menos esperada seria a qualificação de países como a Holanda, com o blues-rock de Waylon, que defendeu o seu 'Outlaw In 'Em' de chapéu de cowboy e casaco de padrão felino, ou da Dinamarca, representados pelos Rasmussen e pelo seu rock com ecos étnicos, num tema inspirado por um líder viking pacifista do século XI ('Higher Ground').

Para a final seguem também a Sérvia, com uma canção de pop étnica cantado na sua língua natal ('Nova Deca', de Sanja Ilic e Balkanika); o concorrente da Ucrânia, Melovin, que com um visual algo gótico e fogo em palco apresentou 'Under the Ladder', e a Austrália, que desde que começou a juntar-se à "equipa" da Europa como país convidado não falhou qualquer qualificação. No sábado, Jessica Mauboy cantará a épica 'We Got Love'.

Mas um dos maiores impactos da noite foi causado pela Hungria, com a banda Aws a levar um rock pesado e espalhafatoso (o guitarrista fez crowdsurfing) à Altice Arena, com o tema 'Viszlát Nyár'.

Para trás ficaram a Roménia, com a balada 'Goodbye', doss Humans; a dupla Jessika e Jenifer Brening, que defenderam San Marino com o hino 'Who We Are' (e vários robôs em palco); a russa Julia Samoylova, que no ano passado não pôde apresentar-se na Ucrânia e este ano cantou 'I Won't Break' com efeitos visuais semelhantes aos que a concorrente da Estónia usou na sua saia, na primeira semi-final; a Geórgia, com a singular Ethno-Jazz Band e três vozes masculinas cantando 'For You'; a Polónia de 'Light Me Up' e Gromee e Lukas Meijer; Malta, com Christabelle cantando 'Taboo'; Montenegro, com o tema ao piano 'Inje', na voz de Vanja Radovanovic, e a Letónia, cuja representante, a brasileira Laura Rizzotto, cantou a jazzy 'Funny Girl'.

Nesta segunda semi-final, houve ainda espaço para um momento que homenageou a história da Eurovisão, protagonizado de forma divertida pelas quatro apresentadoras da cerimónia, e para breves conversas com os concorrentes de França, que cantaram 'Amar Pelos Dois', ou da Alemanha.

A grande final, para a qual Portugal se qualificou automaticamente, acontece no próximo sábado, na Altice Arena, em Lisboa.

Recorde aqui os outros dez finalistas, apurados na primeira eliminatória, na passada terça-feira.