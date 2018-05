Um sketch do festival da Eurovisão protagonizado por Herman José está a ser alvo de críticas nas redes sociais. Fãs ingleses do certame que este ano se realiza em Portugal consideraram "ofensiva" a rubrica em que Herman José imita David Attenborough, naturalista famoso pela criação e apresentação de programas televisivos sobre a vida animal na BBC, ao longo de várias décadas.

Na rábula, que já vem dos tempos de "Herman Enciclopédia" (nos anos 90), Herman coloca-se na pele do expert britânico e apresenta a "fauna" portuguesa, referindo-se aos seus "hábitos alimentares e comportamentos".

Uma notícia do tablóide Daily Express refere que os portugueses "decidiram sublinhar a sua importância no mundo com um sketch 'engraçado' que explica quem são eles. Contudo, transformaram o 'Planet Earth' [série de documentários de Attenborough] no seu próprio 'Planet Portugal'".

"Esperámos quase cinco décadas para apresentar o Festival da Eurovisão no nosso país. Mas nem parece muito tempo se pensarmos que Portugal tem 900 anos de história". A locução é de Herman José e começa antes de o artista português surgir no Parque das Nações, em Lisboa, vestido à moda dos programas de Attenborough. O jornal inglês designa a imitação de "medíocre".

O oráculo do 'apresentador', onde se lê David Attenburger, um trocadilho com o nome do vulto inglês, é uma das razões da revolta no Twitter, onde também se aponta que o sketch é emitido no dia em que o documentarista faz 92 anos.

"A gozar com SIR David Attenborough?", "Meu Deus, isto é mau. Ninguém pode gozar com David Attenborough" e "A Eurovisão está a gozar com David Attenborough" são alguns dos comentários publicáveis citados pelo Daily Express.

Herman José reagiu no Facebook, partilhando a notícia do jornal inglês e comentando-a com uma citação de Oscar Wilde: "Só existe no mundo uma coisa pior do que falarem de nós. É não falarem".