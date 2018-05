Após os ensaios dos últimos dias, Cláudia Pascoal e Isaura voltaram a subir ao palco do Festival da Eurovisão para mostrar, ao vivo, "O Jardim", tema com o qual competem no concurso.

Recorde-se que as concorrentes portuguesas já se encontram apuradas para a Grande Final, à semelhança de cinco outros países - Reino Unido, Espanha, Itália, França e Alemanha -, que também subirão ao palco nas semifinais.

Estas atuações gravadas no próprio dia servem para que, em termos de divulgação televisiva, os seis países com apuramento direto fiquem em pé de igualdade com as canções que se submetem às eliminatórias. Na noite de ontem, também a Espanha e o Reino Unido estiveram em palco com os seus respetivos temas.

Veja aqui a prestação de Isaura e Cláudia Pascoal na primeira semifinal da Eurovisão: