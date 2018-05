A primeira semifinal do Festival da Eurovisão, que teve lugar esta terça à noite em Lisboa, mexeu consideravelmente com o ranking de favoritismo das principais casas de apostas.

'Toy', canção que representa Israel, era até agora tida como a principal favorita à vitória. A canção interpretada por Netta Barzilai foi uma das que subiram ao palco na primeira semifinal e conseguiu apurar-se para a final de sábado. Contudo, sai da primeira prova de fogo da Altice Arena fora das 3 principais favoritas à vitória no ranking que congrega os palpites das casas das apostas.

Quem ocupa agora a dianteira é outra das canções apuradas esta terça-feira para a final: 'Fuego', interpretada por Eleni Foureira, que defende as cores de Chipre. Na última semana, a canção cipriota subiu ao top 10, tendo adquirido boa parte do seu capital já em Lisboa.

Em segundo lugar surge a Noruega, com o repetente Rybak (venceu o Eurofestival em 2009). A sua 'That's How You Write a Song' nunca saiu do top 10 e na última semana foi galgando posições até ao pódio. Rybak atuará na segunda semifinal, esta quinta-feira.

Também a subir está a França. A dupla Madame Monsieur tem apuramento direto para a final, sendo que a sua atuação será exibida na semifinal de quinta (à semelhança do que aconteceu na primeira eliminatória com Reino Unido, Espanha e Portugal). 'Mercy' está na terceira posição deste ranking.

Israel surge, assim, na quarta posição. Desde 11 de março, altura em que foi apresentada como representante do seu país, que a canção não conhecia outro estatuto que não fosse o de favorita.

Das canções apuradas esta terça, destaque-se a enorme subida da Lituânia - era 21ª, agora é 8ª. A Estónia, que ocupava a 2ª posição, baixa para 5ª. Também a descer está a Bulgária, que era 2ª no final de abril e agora está na 7ª posição. De notar que Irlanda e Albânia estavam no final da tabela e conseguiram apuramento para a final.

Apesar do 'tempo de antena' na semifinal de ontem, 'O Jardim', de Isaura e Cláudia Pascoal, continua longe do topo. Antes da semifinal, era 22ª entre 43 concorrentes; agora é 20ª entre 34 (descontando-se os já 9 eliminados).