O realizador Terry Gilliam sofreu um acidente vascular cerebral e foi hospitalizado este fim de semana em Londres. A notícia é avançada pelo diário regional Nice Matin (e entretanto citada por órgãos nacionais como o Le Figaro), que adianta que a presença do cineasta norte-americano no Festival de Cannes está "altamente comprometida".

Gilliam, de 77 anos, estará fora de perigo, tendo regressado a casa no domingo à noite. Os médicos estimam que o cineasta não recuperará a tempo de marcar presença no festival que esta terça-feira principia.

O Festival de Cinema de Cannes começa esta terça-feira sem saber se contará com “O Homem que Matou D. Quixote”, de Terry Gilliam, dado que a decisão judicial sobre a exibição do filme foi remarcada para quarta-feira. O produtor português Paulo Branco interpôs uma ação judicial contra o festival francês para impedir a estreia mundial do filme no encerramento, no dia 19. Esta segunda-feira o Tribunal de Paris deveria ter-se pronunciado, mas a decisão foi remarcada, por decisão do juiz, para quarta-feira.

Contactado pela agência Lusa, o produtor Paulo Branco confirmou que a decisão só será conhecida na quarta-feira, e que ação judicial diz respeito apenas à exibição do filme em Cannes. Segundo a agência France Presse, na audiência desta segunda-feira, que durou cerca de três horas, estiveram presentes os advogados de Paulo Branco, de Terry Gilliam e da direção do festival.

“O homem que Matou D. Quixote”, uma adaptação livre do romance de Cervantes, está no centro de uma disputa legal que opõe o realizador Terry Gilliam e o produtor Paulo Branco, com efeitos colaterais agora para o festival de Cannes. O projeto chegou a contar com produção de Paulo Branco, mas Terry Gilliam acabou por não concretizar a parceria, alegadamente por problemas de financiamento, procurando outros produtores.

Terry Gilliam pediu a anulação do contrato de produção com a produtora Alfama Films, de Paulo Branco, mas, no ano passado, o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que aquele continua válido, porém sem impedimentos para que cineasta prosseguisse a rodagem.

No filme, um projeto antigo de Terry Gilliam que sofreu vários percalços nos últimos anos, entram atores como Jonathan Pryce, Adam Driver, a atriz portuguesa Joana Ribeiro, Olga Kurylenko e Stellan Skarsgard, e a rodagem ocorreu em Portugal e em Espanha. Para junho está marcado em Paris o anúncio da sentença sobre a possível indeminização do cineasta a Paulo Branco, por causa de direitos sobre o filme.

Em França, a propósito da inclusão do filme em Cannes, está prevista já uma estreia comercial. Em Portugal não há ainda data de estreia definida.

Com Lusa