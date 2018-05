Shawn Mendes anunciou uma digressão mundial e com ela um regresso a Portugal para atuar em nome próprio na Altice Arena, em Lisboa, a 23 de março de 2019. Os bilhetes para o espetáculo são colocados à venda no dia 18 deste mês, poucos dias antes de o cantor canadiano editar um novo álbum, homónimo.

Recorde-se que o lusodescendente Mendes atua também no MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, no dia 11 de agosto, subindo ao palco como cabeça-de-cartaz do último do festival alentejano.

O concerto agora anunciado, que leva "Shawn Mendes", o álbum, a grandes salas de espetáculos mundiais, está integrado numa digressão que passa pela América do Norte e Europa. Os membros do clube de fãs vão poder comprar bilhete e pacote VIP já a partir de dia 16 deste mês no site e app oficial de Mendes.

As portas abrem às 18h00 e o início do espetáculo está marcado para as 19h30. Os preços dos ingressos variam entre os €36,00 e os €130,00.