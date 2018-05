A primeira semifinal da Eurovisão 2018 realizou-se esta noite na Altice Arena, em Lisboa. No primeiro momento oficial desta fase final da 63ª edição do concurso, 19 países lutaram pelo apuramento para a final do próximo sábado, conduzidos pela apresentação de Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela e Sílvia Alberto.

Da votação do júri e do público, saíram 10 finalistas que se juntam, assim, aos países automaticamente apurados - Portugal, o anfitrião, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha e Itália. No final das 19 atuações, foi possível ao público assistir também a excertos de atuações gravadas de 'O Jardim' de Cláudia Pascoal e Isaura, 'Tu Canción' de Alfred Garcia & Amaia Romero de Espanha e 'Storm' de SuRie do Reino Unido.

O primeiro país concorrente a subir ao palco foi o Azerbaijão. 'X My Heart' foi apresentada de forma segura pela voz de Aisel, mas não segura o suficiente para se destacar quando a batida eletrónica aumentou de intensidade. Os efeitos visuais simples não impressionaram muito, com a reação mais entusiasmada do público a irromper quando o português Rui Andrade entrou em cena como bailarino e elemento do coro.

A Islândia levou à Altice Arena, na voz de Ari Ólafsson, um 'Our Choice' com teclas à Coldplay. Uma balada bastante banal, apresentada sem grandes artifícios em palco. Depois do início solene, a voz do cantor foi ao píncaro dos agudos e terminou, emocionado, nos braços do coro unissexo de cinco elementos que o acompanhou.

Eugene Bushpepa, da Albânia, foi o primeiro a levar ao palco uma canção interpretada na língua materna do seu país. A força de 'Mall' reside na postura rockeira e nas acrobacias vocais do cantor, mas não nos convenceu. Apesar de não acreditarmos na passagem à final, enganámo-nos.

O dramatismo ao jeito de James Bond, bem explorado por Conchita Wurst há uns anos, foi transportado para o palco da Altice Arena pela Bélgica. 'A Matter of Time', na voz grave e dramática de Sennek, foi queimando, bonita, em lume brando até explodir. Beneficiou da apresentação sem grandes distrações e pareceu-nos uma candidata óbvia à passagem para a final. Mais uma vez, enganámo-nos.

'Lie to Me', do concorrente da República Checa Mikolas Josef, é uma das favoritas este ano, portanto só se algo corresse muito mal não seria apurada para a final. O cantor e os seus bailarinos replicaram a coreografia do vídeo oficial e apresentaram uma canção que tem tudo para ser um êxito radiofónico, com a sua toada jazzy, influências hip-hop e uma produção bem atual.

A Lituânia fez-se representar por uma balada sensível, 'When We're Old', que começou com a voz quase sussurrada de Ieva Zasimauskaité num inglês meio atabalhoado. As teclas sensíveis e a emoção no final terão ajudado, certamente, a que se revelasse uma das apuradas.

"Toy" era a favorita das favoritas nas casas de apostas até muito recentemente e Netta, a concorrente de Israel, entrou em palco com a confiança de uma ovação. Animada, enérgica, divertida e dona de uma voz potente, a cantora entregou a sua mensagem de empoderamento feminino ajudada por bailarinas, pirotecnia, bolas de sabão e ritmos exóticos.

O dramatismo voltou ao palco da Altice Arena na voz de Alekseev, o concorrente da Bielorrússia. 'Forever' foi entregue, entre chuva de pétalas de rosas vermelhas, num inglês titubeante. A intensidade teatral da bailarina que acompanhou o intérprete distraiu-nos da canção: pareceu-nos melhor a dança do que a cantoria.

A Estónia marcou pela diferença ao levar um tema cantado em italiano e em registo lírico. 'La Forza', interpretada por Elina Nechayeva, tem base eletrónica e um vestido gigante que serve de tela a projeções dinâmicas. A voz é segura nos momentos operáticos, mas perdeu a segurança quanto se atira a um registo mais grave, provavelmente atraiçoada pelos nervos. Ainda assim, óbvia passagem à final.

'Bones', do coletivo de cinco vocalistas - dois americanos e três búlgaros - Equinox, representante da Bulgária, resulta bem em palco. É uma canção dinâmica e explosiva, que junta o registo soul das vozes masculinas à sensibilidade da cantora. Pop gótica, bem produzida, e uma merecedora finalista.

A canção da Macedónia, 'Lost and Found', defendida pela banda Eye Cue, é tão banal que se não fossem as passagens meio reggae não nos lembraríamos dela 5 minutos depois de a ouvir. Ficou pelo caminho.

A Croácia também resolveu seguir a via da balada sedutora ao jeito de James Bond. 'Crazy' é uma entrada muito morna, apesar dos esforços da bonita, mas pouco carismática, Franka.

Os ruidosos aplausos que conduziram Cesár Sampson, da Áustria, ao palco denotavam algum favoritismo. E não desiludiu: 'Nobody But You' é uma ótima canção soul pop, com a voz encorpada de Sampson a fazer lembrar a de Labrinth. A segurança com que o cantor se apresentou em palco ajudou a garantir o passaporte para a final.

'Oniro Mou', a canção new wave da Grécia, cantada em grego, deixou Yianna Terzi pelo caminho. O dramatismo da prestação, o fumo e a pirotecnia não foram suficientes para mascarar algumas falhas vocais. Uma pena, era uma boa concorrente à final.

Saara Aalto, da Finlândia, estava quase garantida na final, à partida, e 'Monsters', com as suas eletrónicas, ritmos latinos, coreografia ensaiada ao milímetro e refrão histérico, não falhou. É, arriscamos, a canção mais "eurovisiva" da Eurovisão de 2018.

O concorrente da Arménia, Sevak Khanagyan, interpretou a balada discreta 'Qami' num registo sóbrio, sem impressionar muito. Ficou, sem grande surpresa, pelo caminho.

A toada mais rock de 'Stones', canção com mensagem anti-bullying da Suíça, foi apresentada de forma segura pelo duo ZiBBZ. Mas é bastante genérica e também não impressionou.

A Irlanda jogou a cartada da "diversidade" traduzindo 'Together', balada sem grande fogo que junta a guitarra acústica do cantor Ryan O'Shaughnessy ao piano da colega que o acompanha, numa história de amor dançada por dois homens. Até neve caiu em palco para ajudar a passagem à final.

A finalizar a noite, a grande favorita do momento. Eleni Foureira, do Chipre, sentiu-se a Shakira albanesa e abanou as ancas aos som dos ritmos exóticos de 'Fuego'. Muito fogo, muita energia, coreografia milimétrica, todos os tiques de grandes estrelas pop... O apuramento era óbvio.