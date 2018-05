Madonna foi uma das figuras presentes na Met Gala 2018, uma gala de angariação de fundos em nome do Museu Metropolitano de Arte, em Nova Iorque.

O tema da gala deste ano foi "Moda e Imaginação Católica", levando os convivas a vestir-se a rigor.

Foi o caso de Madonna, que optou por um vestido negro, com uma cruz no peito. E que, fiel ao tema, interpretou um dos seus êxitos mais controversos: "Like a Prayer".

A cantora norte-americana, atualmente a viver em Portugal, interpretou ainda "Hallelujah", de Leonard Cohen, numa cerimónia que ainda contou com nomes como Rihanna, Cardi B ou Lana Del Rey.