Depois de contados e somados os votos dos júris de cada país e do público, foram esta noite apuradas 10 canções para a final da Eurovisão, que se realiza no próximo sábado em Lisboa. Israel, Estónia, Áustria, República Checa ou Chipre estão entre os países apurados.

Depois de 15 minutos de votações abertas ao público (o júri votou ontem, depois de uma cerimónia especial onde ouviram todos os concorrentes), as apresentadoras Daniela Ruah e Sílvia Alberto anunciaram, sem qualquer ordem, os concorrentes finalistas.

Os 10 países ficaram a saber, após a cerimónia, em que parte da final irão atuar: na primeira entram Áustria, Estónia, Lituânia e Albânia e na segunda o Chipre, Israel, República Checa, Bulgária, Finlândia e Irlanda.

Consulte abaixo as canções que, depois desta primeira semifinal, se juntam a Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Itália na final de sábado.

Áustria: Cesár Sampson - 'Nobody But You'

Estónia: Elina Nechayeva - 'La Forza'

Chipre: Eleni Foureira - 'Fuego'

Lituânia: Ieva Zasimauskaitė - 'When We're Old'

Israel: Netta - 'Toy'

República Checa: Mikolas Josef - 'Lie To Me'

Bulgária: EQUINOX - 'Bones'

Albânia: Eugent Bushpepa - 'Mall'

Finlândia: Saara Aalto - 'Monsters'

Irlanda: Ryan O'Shaughnessy - "Together"