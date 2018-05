Cláudia Pascoal e Isaura, as representantes portuguesas no Festival da Eurovisão, voltaram a subir ao palco para aquele que foi o segundo ensaio antes da Grande Final.

Este segundo ensaio não permitiu, ainda, saber com toda a certeza como será a apresentação final de "O Jardim", o tema com o qual concorrem, no próximo dia 12 de maio.

Após novo dia de ensaios individuais, os jornalistas presentes no Festival da Eurovisão votaram nos seus intérpretes preferidos de entre os seis países com entrada garantida na final.

A dupla francesa Madame Monsieur ficou em primeiro lugar nesta votação, com Portugal a ocupar a 5ª e penúltima posição, à frente apenas do Reino Unido.

Veja aqui os resultados da votação dos jornalistas:

1.º França - 110 pontos

2.º Alemanha - 63 pontos

3.º Espanha - 56 pontos

4.º Itália - 50 pontos

5.º Portugal - 29 pontos

6.º Reino Unido - 26 pontos