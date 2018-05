Cláudia Pascoal e Isaura subiram, pela primeira vez, ao palco do festival da Eurovisão. As representantes portuguesas estiveram a ensaiar "O Jardim", tema com o qual concorrerão.

O ensaio deu-se esta sexta-feira, na Altice Arena, e realizou-se à porta fechada, tendo sido acompanhado pelos jornalistas presentes no local através dos ecrãs presentes na sala de imprensa, que não deixaram de aplaudir a prestação de ambas as artistas.

Recorde-se que Isaura e Cláudia Pascoal estão automaticamente qualificadas para a grande final, que se irá realizar a 12 de maio.

Veja aqui o primeiro ensaio de "O Jardim" na Eurovisão: