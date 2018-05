Rihanna está neste momento a trabalhar no seu novo álbum de estúdio, o nono da carreira. Um álbum que, diz, terá o reggae como fio condutor.

Entretanto, a cantora das Barbados sentou-se à mesa com a revista Vogue, para uma entrevista na qual deixou um recado aos trolls que, na internet, gozam com as suas fotografias mais ousadas no Instagram.

Falando da sua nova linha de lingerie, a Savage X Fenty, que é destinada a mulheres com vários tipos de corpo, Rihanna diz que "é tudo uma questão de positivismo".

"Tens que te rir de ti própria. Sei quando pareço mais gorda e quando emagreço", afirma. "Aceito todos os tipos de corpo. Não tenho corpo de rapariga Victoria’s Secret, mas sinto-me confiante na minha lingerie”.

A Savage, explica ainda, "é sobre controlares como te sentes e as escolhas que fazes. Basicamente, fazer com que toda a gente saiba que a bola está no seu campo", completa.