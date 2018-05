Em entrevista ao programa Good Morning Britain, Will.i.am não poupou críticas a Kanye West.

Na sequência da entrevista ao TMZ de Kanye West, que afirmou que a escravatura foi “uma escolha”, o músico dos Black Eyed Peas confessou: “Fiquei de coração partido. Pensei na minha avó, que nasceu em 1920, e na sua ligação à sua mãe, que nasceu no final do século XIX, e na avó da minha avó, que era uma escrava”.

“Os escravos são propriedade de alguém. Isso não é uma escolha. Não tens acesso à educação - e não por escolha, mas porque ta negam”, argumenta. “Compreendo a necessidade de haver pensamento livre, mas se não pesquisarmos o que estamos a dizer, vamos prejudicar aqueles que ainda não tem acesso a certas escolhas”.

Para Will.i.am, as declarações de Kanye West são “do mais ignorante que alguém que veio do bairro podia dizer sobre os seus antepassados”.

“Para mim, isto não é o Kanye West”, disse ainda. “Espero que não esteja a dizer estas coisas só para vender uns discos e uns sapatos”, completa.



Veja aqui a sua entrevista contundente de Will.i.am: