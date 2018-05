A Eurovisão realiza-se na próxima semana, em Lisboa, e a capital deverá receber cerca de 27 mil estrangeiros. A cidade deverá ter um retorno de 25 milhões de euros, com a Câmara Municipal a investir 5 milhões, através da taxa turística, e a RTP 12 milhões.

Às 27 mil pessoas esperadas, acrescem as delegações dos 43 países participantes - no total, são mais mil pessoas - e 1600 jornalistas. A Câmara de Lisboa diz que, no total, contando com o público nacional, 100 mil pessoas deverão participar no evento e festas paralelas.

A Praça do Comércio, onde está instalada a Eurovision Village, recebe a partir desta sexta-feira espetáculos de entrada gratuita. A cerimónia de abertura, que conta com as delegações dos 43 países, decorre no domingo, dia 6, no MAAT.

Os bilhetes para os eventos principais na Altice Arena - as semifinais e a final, transmitidas ao vivo; e eventos para as famílias e júri - foram vendidos em 88 países, incluído alguns que não participam no festival, como o Brasil, Canadá ou Coreia do Sul. Além de Portugal, os países que mais bilhetes compraram foram Espanha, Reino Unido e Alemanha.

As transmissões televisivas, que contarão com apresentação de Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela e Sílvia Alberto, deverão atrair 200 milhões de telespectadores.