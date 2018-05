O espetáculo "Who the F*ck is Zé Pedro?", de homenagem ao falecido guitarrista dos Xutos & Pontapés, foi esta tarde confirmado no cartaz do Super Bock Super Rock. O concerto, que junta nomes como Manel Cruz, Paulo Gonzo, Manuela Azevedo ou Carlão, acontece no festival do Parque das Nações no dia 19 de julho.

Ao lado de uma banda composta por familiares do guitarrista e dos seus colegas nos Xutos & Pontapés - António Reis Colaço, Fred Ferreira, João Nascimento, Joel Cabeleira, Marco Nunes, Nuno Espírito Santo, Sebastião Santos e Vicente Santos -, estará um "elenco" de vozes composto por: Carlão, João Pedro Pais, Ladrões do Tempo, Manel Cruz, Manuela Azevedo dos Clã, Palma's Gang, Paulo Gonzo, Rui Reininho e Tomás Wallenstein dos Capitão Fausto.

Além do espetáculo, que conta com direção artística de Tim e Fred Ferreira, estará para venda, no festival, uma t-shirt exclusiva, com €10,00 por cada unidade vendida a reverter para a Encontrar+se – Associação de Apoio a Pessoas com Perturbação Mental Grave / Movimento Unidos para Ajudar, do qual Zé Pedro era padrinho.

Carlos Ramos

O Super Bock Super Rock regressa ao Parque das Nações nos dias 19, 20 e 21 de julho. Os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam €55,00 (um dia) e €109,00 (passe geral) até 30 de junho - a partir de 1 de julho sobem, respetivamente, para €60,00 e €114,00. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.

19 de julho

Palco Super Bock

The xx

Justice

Who the F*ck is Zé Pedro

Palco EDP

Lee Fields & the Expressions

The Vaccines

Torres

Parcels



Palco LG by SBSR

Mirror People

Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo

Vaiapraia e as Rainhas do Baile

Palco Somersby

Mahalia

20 de julho

Palco Super Bock

Travis Scott

Anderson .Paak & The Free Nationals

Slow J

Palco EDP

Tom Misch

Oddisee & Good Company

Olivier St. Louis

Princess Nokia

Palco Somersby

Pierre Kwenders

The Alchemist



Palco LG by SBSR

Ermo

Luís Severo

Virtus

21 de julho

Palco Super Bock

Benjamin Clementine

Julian Casablancas & The Voidz

Palco EDP

Sevdaliza

Baxter Dury

Jorja Smith



Palco LG by SBSR

Pop Dell' Arte

Keep Razors Sharp

Sunflowers

Palco Somersby

Sofi Tukker