Os Arctic Monkeys voltaram aos palcos na passada quarta-feira. A banda britânica deu em San Diego, na Califórnia, o seu primeiro concerto em quase quatro anos.

O espetáculo serviu para apresentar em primeira mão os temas do seu novo álbum, Tranquility Base Hotel & Casino, que será editado no próximo dia 11 de maio.

Para além destes temas novos, alguns ao piano e outros em registo mais rock, os Arctic Monkeys não esqueceram clássicos como "Brianstorm" ou "I Bet You Look Good On The Dancefloor".

Em dois dos temas novos, e tal como em disco, os britânicos contaram com a ajuda de Cameron Avery, dos Tame Impala: "Four Out of Five" e "She Looks Like Fun".

Recorde-se que os Arctic Monkeys irão regressar a Portugal em julho, atuando no festival NOS Alive no dia 12 desse mês. Os bilhetes para este dia, bem como os passes gerais e de dois dias, já se encontram esgotados.

Veja aqui o alinhamento do primeiro concerto dos Arctic Monkeys desde 2014:

View From the Afternoon

Brianstorm

Crying Lightning

Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

Do I Wanna Know?

Four Out of Five

I Bet You Look Good on the Dancefloor

505

Cornerstone

The Hellcat Spangled Shalalala

Why’d You Only Call Me When You’re High?

One Point Perspective

American Sports

Arabella

Snap Out of It

You’re So Dark

One for the Road

Encore

She Looks Like Fun

Knee Socks

R U Mine?