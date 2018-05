Concertos de Moullinex, Orelha Negra, Banda do Mar ou Capicua vão animar a Eurovision Village, na Praça do Comércio, em Lisboa, entre esta sexta-feira, dia 4, e a final do festival da Eurovisão, no dia 12.

O espaço onde decorre grande parte da programação paralela da Eurovisão abre amanhã com uma atuação dos Beatbombers (que também passam pelo palco da grande final). O espaço estará aberto todos os dias entre as 10h00 e as 00h00 e a entrada é gratuita, embora sujeita à capacidade do recinto.

Este sábado e domingo, Moullinex subirá duas vezes ao palco: primeiro para apresentar o espetáculo baseado no seu mais recente álbum, "Hypersex" e depois com a homenagem às Doce, com as vozes de Ana Bacalhau, Selma Uamusse, Marta Ren e Catarina Salinas.

Também no domingo, João Pedro Coimbra e Nuno Figueiredo levam ao palco da Eurovision Village um espetáculo de homenagem a Carlos Paião, que estrearam nas semifinais do Festival da Canção; e Nuno Feist, com as convidadas Aurea e Marisa Liz, homenageia Simone de Oliveira.

À tarde, entre as 17h00 e as 19h00, será transmitida em direto, no mesmo espaço, a cerimónia oficial de abertura da Eurovisão, que decorre no MAAT.

A noite de segunda-feira, 7, será dedicada ao Brasil, com atuações da Banda do Mar e de Waldemar Bastos. Na quarta, dia 9, sobe ao palco a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o Coro Voces Caelestes e na sexta, 11, atuam os Orelha Negra e Capicua com a sua Guerrilha Cor de Rosa (Blaya, Ana Bacalhau, M7 e Marta Ren).