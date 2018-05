Belinda Marie Ramos e Tony Rosales: eis o nome dos noivos que decidiram casar durante um concerto dos Foo Fighters.



O insólito aconteceu num espetáculo dos norte-americanos em Dallas, no Texas, e mais precisamente durante a canção 'Everlong'.



No Twitter, a noiva agradeceu aos Foo Fighters por terem sido a banda do seu casamento. “Mil obrigados ao pessoal do pavilhão, por ajudarem a concretizar o meu sonho”, escreveu, considerando este o melhor dia da sua vida.

Mais tarde, Belinda confirmaria a validade legal da cerimónia que a uniu a Tony.