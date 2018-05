A morte prematura de Avicii continua a causar ondas de choque no mundo da música, com muitos fãs a especular sobre o que terá levado o DJ e produtor sueco a suicidar-se enquanto se encontrava de férias em Mascate, Omã.

Recorde-se que Avicii abandonou os palcos dois anos antes da sua morte, devido a uma pancreatite aguda provocada pelo consumo excessivo de álcool, passando a trabalhar apenas em estúdio.

Um trabalho que, dizem os fãs, se tornou demasiado pesado para o músico. Há quem comente, até, que Avicii estava a ser "explorado", sem possuir a coragem necessária para dizer não.

Segundo estes fãs, a decisão de Avicii de deixar de dar espetáculos - que levou, naturalmente, a que a "marca" Avicii deixasse de lucrar tanto - fez com que os seus associados mais próximos o pressionassem para continuar a produzir.

Como prova destas alegações, tem sido referido um vídeo retirado do documentário "Avicii: True Stories" que mostra o músico numa carrinha, apenas um dia após ser operado, a falar com o seu manager sobre o que estaria na agenda para as próximas horas - entrevistas várias, um soundcheck e outras atividades.

Este vídeo, mas não só, está a levar os fãs de Avicii a questionar-se sobre "quem" terá morto Avicii. Nas redes sociais, há quem diga que o management do músico "não quis saber do seu estado de saúde, mental ou físico", ou que o DJ "morreu de tanto trabalho".

"O management dele devia ser responsabilizado pelo stress que lhe provocou. Que alguém tenha de tirar a própria vida para fugir de algo é errado", pode ainda ler-se.

"Ele era uma pessoa com um talento enorme, deu tanta música bonita ao mundo. Temia a morte e, mesmo assim, o management dele usou-o como se fora uma máquina. Isto enoja-me".

Enquanto não se souberem as respostas às perguntas dos fãs, apenas restará uma verdade - a de que Avicii se suicidou aos 28 anos.