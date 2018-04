Os Foo Fighters continuam a surpreender os espectadores dos seus concertos, com convidados inesperados.



Desta feita, a banda recebeu em palco, num concerto no estado norte-americano da Florida, o ator John Travolta.



Travolta estava na cidade de Jacksonville a filmar “Moose”, um filme realizado por Fred Durst, e terá assistido ao concerto dos Foo Fighters do lado do palco.



Quando a banda começou a tocar 'You’re the One That I Want', do filme “Grease”, John Travolta entrou em palco para abraçar Dave Grohl - para delírio da multidão.



No mesmo concerto, Billy Idol cantou 'Gimme Some Truth', de John Lennon.



Veja aqui os vídeos dos fãs: