O representante da República Checa no festival da Eurovisão, Mikolas Josef, lesionou-se durante o primeiro dia de ensaios para o evento que se realizará na Altice Arena dentro de alguns dias, e teve mesmo de ser transportado para o hospital.

Segundo Jan Bors, chefe da delegação checa, não será preciso neste momento "pensar num plano B", sendo de esperar que o cantor reupere na próxima semana.

As semifinais do festival da Eurovisão estão marcadas para os dias 8 e 10 de maio, seguindo-se a grande final - onde participará Portugal, vencedor da edição do ano passado - a 12 de maio.

Veja aqui o primeiro ensaio de Mikolas Josef: