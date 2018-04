Agir acaba de lançar um novo tema, que estará incluído no seu álbum “No Fame”, nas lojas na próxima sexta-feira.



Em 'Vai Madonna!!!', o artista português lamenta a atenção dada, em Portugal, ao que chega de fora.



“Se vem de lá de fora eu quero, se vem de lá de fora então é bom/o povo só gosta do que importou”, ouvimo-lo cantar.



Na letra de 'Vai Madonna!!!' não faltam também as referências aos efeitos do turismo: “Casa à borla para quem cá chegou/Mala à porta para quem sempre cá morou/Neste nosso país à beira-mar plantado/Onde está bom para o turista mas para nós está caro”.



O Festival da Canção, as acusações de plágio e o futebol merecem também uma menção.



"Isto é só festival, futebol e fado/Desculpem mas assim fica complicado”, atira Agir,



Veja aqui o vídeo de 'Vai Madonna!!!'.