Foi divulgado esta semana o primeiro trailer para Whitney, documentário sobre a vida e obra de Whitney Houston que tem estreia marcada para o próximo dia 6 de julho.

O documentário, realizado por Kevin Macdonald, promete um olhar "íntimo e destemido" sobre a vida da cantora, falecida em 2012.

No trailer, pode ouvir-se um familiar de Whitney Houston explicar que a cantora pretendia "fugir à pressão" trazida pelo estrelato.

O documentário irá contar com registos áudio e vídeo inéditos, bem como com entrevistas com as pessoas que lhe eram mais próximas, como o marido Bobby Brown e o ator Kevin Costner, que contracenou com Whitney em O Guarda-Costas (1992).

Veja aqui o trailer para Whitney: