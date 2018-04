Mason Ramsey é um rapaz de apenas 11 anos, natural do estado do Illinois, que se tornou viral na internet após ter sido partilhado um vídeo onde surge a cantar "Lovesick Blues", de Hank Williams, num supermercado local.

Imediatamente apelidado de "Walmart Boy" ("menino do Walmart", o supermercado em questão) ou "Yodel Boy" ("menino tirolês"), Mason Ramsey tornou-se uma estrela: foi convidado no programa de Ellen DeGeneres e atuou no festival de Coachella.

Agora, e já depois de assinar contrato com a Atlantic Records, Ramsey lançou aquele que é o primeiro single da sua carreira, um tema original intitulado "Famous".

O tema, uma balada country com produção moderna, já se encontra disponível no YouTube e em plataformas como o Spotify e a Apple Music. Ouça aqui: