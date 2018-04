Foi há quase uma semana mas muitos fãs continuam a pensar no concerto que os Arcade Fire deram no Campo Pequeno, em Lisboa, na passada segunda-feira.



A esse propósito, recordamos hoje a passagem dos canadianos por Paredes de Coura, em 2005. Numa edição que contou com atuações de Pixies, Queens of the Stone Age, Foo Fighters ou os quase desconhecidos The National, os Arcade Fire impressionaram muito boa gente, logo na sua estreia.



Nos bastidores do festival, Win Butler e Sarah Neufeld, que entretanto deixou a banda, falavam com o jornal BLITZ sobre temas como o apoio que David Bowie lhes dera.



“O Bowie tem uma espécie de tradição de pegar em determinadas bandas de que gosta e falar muito delas. Isso é bom - é melhor do que ser o Rob Thomas do Matchbox 20 a dizer bem de nós”, ria então o vocalista dos Arcade Fire.



Sobre a sua estada em Portugal, afiançava Win Butler: “Ontem a Régine [Chassagne] e eu comemorámos dois anos de casados. Estivemos no Porto e passámos um dia fantástico, comi uma das melhores refeições da minha vida, vimos a cidade, andámos de barco”.



“O Porto é uma cidade muito romântica”, completava a violinista Sarah Neufeld. “Andei com o resto da banda a passear e achei tudo muito decadente e, simultaneamente, muito artístico - há muitas cores, muitas casas degradadas, ruas muito estreitas. É trágico, drasticamente romântico”.



Quanto ao concerto, escrevia Ana Markl, autora rambém da entrevista: “Os Arcade Fire já foram um segredo cristalino contado entre dentes. Agora, passados a conto universal, são o funeral engalanado do cinismo. Para que conste, mandaram-no de burro ajaezado à canadiano, bateram em latas como palhaços e acrobatas”.



“Mas se a sugestão de um imaginário próprio pode amedrontar muita gente, já em Paredes de Coura houve um exército de destemidos para os receber. O primeiro tema foi 'Wake Up' (...). A partir daí a ingenuidade foi o que aquelas crianças quiseram, e elas quiseram-na épica. Ninguém esperava aquele recreio, aquelas valsas picarescas, aquela embriaguez iluminada”.



“Foi um corropio de gente, de instrumentos (violinos, guitarras, baixo, bateria, percussão, acordeão, capacetes), de coreografias. A insanidade andou por lá, a clarividência espreitou, o sol pôs-se com pena de não ficar até ao fim - eram só sete, mas decretaram a noite. Os Arcade Fire nunca mais vão ser um segredo”.

Depois do concerto no Campo Pequeno, o primeiro em Portugal fora de festivais, os Arcade Fire regressam a Paredes de Coura em agosto, para um concerto no dia 18.