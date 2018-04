Já teve início, de forma oficial, a fase de produção da terceira temporada de Stranger Things, série de culto da Netflix.

Não foi, no entanto, revelada a data em que a série regressará à plataforma, desconhecendo-se para já se tal acontecerá por altura do Halloween, como aconteceu com a segunda temporada.

Um vídeo partilhado pelo Netflix a dar conta do regresso de Stranger Things permitiu, no entanto, vislumbrar algumas caras novas: Cary Elwes, Jake Busey e Maya Hawke, que se juntarão ao elenco.

Veja aqui o vídeo de apresentação da terceira temporada de Stranger Things: