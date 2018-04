Já é conhecido o cartaz completo do festival Bons Sons, que no próximo mês de agosto volta a realizar-se na aldeia de Cem Soldos, em Tomar.



Este ano, a programação volta a distribuir-se por vários palcos, com Salvador Sobral, Mazgani, Sean Riley & the Slowriders e Dead Combo entre os nomes em destaque no maior espaço do recinto, o palco Lopes-Graça.



A festa começa a 8 de agosto, com a receção ao campista e um concerto do vencedor do concurso Festival Por Estas Bandas.



Veja aqui o cartaz do premiado festival Bons Sons, que este ano chega à nona edição.



9 de agosto

Palco Lopes-Graça

Salvador Sobral

Selma Uamusse



Palco Zeca Afonso

The Lemon Lovers

Slow J



Palco Giacometti

Lince

Jerónimo



Palco Aguardela

Xinobi DJ set



Palco Amália

Tia Graça - Toda a Gente Devia Ter Uma

Fado Violado



Palco MPAGDP

Palankalama

Vozes de Manhouce com Isabel Silvestre



Auditório Agostinho da Silva

Sacro, de Sara Anjo



10 de agosto

Palco Lopes-Graça

Mazgani

Sara Tavares



Palco Zeca Afonso

10 000 Russos

Mirror People



Palco Giacometti

S. Pedro

Tomara



Palco Aguardela

António Bastos



Palco Amália

Norberto Lobo

João Afonso



Palco MPAGDP

Patrícia Costa

Meta



Auditório Agostinho da Silva

Curtas em Flagrante



11 de agosto

Palco Lopes-Graça

Sean Riley & the Slowriders

Cais Sodré Funk Connection



Palco Zeca Afonso

Zeca Medeiros

PAUS



Palco Giacometti

O Gajo

quartoquarto



Palco Aguardela

Conan Osiris

Colorau Som Sistema



Palco Amália

Ela Vaz

Miguel Calhaz



Palco MPAGDP

Homem em Catarse

Artesãos da Música



Auditório Agostinho da Silva

UM (unimal), de Cristina Planas Leitão



12 de agosto

Palco Lopes-Graça

Dead Combo

Lena d' Água e Primeira Dama com a Banda Xita



Palco Zeca Afonso

Peltzer

Linda Martini



Palco Giacometti

Monday

Luís Severo



Palco Aguardela

Festa Encerramento



Palco Amália

Motion Trio

Moonshiners



Palco MPAGDP

Orquestra de Foles

Douradas Espigas



Auditório Agostinho da Silva

Filhos do Meio

Os passes de quatro dias, com direito a campismo, custam 40 euros (entre maio e julho) e 45 euros se comprados em agosto, no recinto. O bilhete diário custa 20 euros, 22 euros em agosto, no recinto.