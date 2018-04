A família de Avicii emitiu um segundo comunicado no qual fala da carreira do DJ e produtor, revelando também as causas da sua morte.

Esse mesmo comunicado deixa implícito que Avicii se terá suicidado, e que as razões que levaram o músico sueco ao suicídio se prendem com o seu abandono prematuro dos palcos.

"O nosso querido Tim [Bergling, nome de nascimento de Avicii] era uma alma frágil e artística, à procura de respostas para questões existenciais", pode ler-se.

"Quando ele parou com as digressões, quis encontrar um equilíbrio entre ser feliz e fazer aquilo de que mais gostava, a música. Não conseguiu continuar. Quis encontrar a paz".

A família de Avicii acrescenta ainda que "o Tim não foi feito para a máquina comercial em que se viu metido; era um rapaz sensível que adorava os fãs mas odiava os holofotes".

"A pessoa que eras, e a tua música, manterão a tua memória viva", concluem.

Avicii foi encontrado morto na semana passada em Mascate, Omã, onde se encontrava de férias. O músico foi forçado a abandonar os palcos em 2016, após lhe ter sido diagnosticada uma pancreatite aguda, provocada pelo consumo excessivo de álcool.