Os suecos ABBA acabaram de confirmar aquilo por que os seus fãs ansiaram ao longo dos últimos 35 anos: o regresso à música. A banda anunciou nas redes sociais que tem duas canções novas a caminho, além de uma digressão especial que já tinha sido anunciada.

"A decisão de avançar com o projeto de digressão avatar dos ABBA teve uma consequência inesperada", começa por ler-se no comunicado, "sentimos os quatro que, após 35 anos, seria divertido juntar forças novamente e ir para o estúdio de gravação. E assim fizemos".

Depois de defender que sentiram "que o tempo não passou" e que parecia que só tinham estado ausentes para "umas pequenas férias", a banda confirma que essa "feliz experiência" resultou em duas novas canções.

"Uma delas, intitulada 'I Still Have Faith in You', vai ser apresentada pelas nossas versões digitais num especial de televisão". O programa deverá ser exibido em dezembro. "Podemos ter envelhecido, mas a canção é nova. E sabe bem".

A digressão "virtual" dos ABBA será levada a palco, em 2019 ou 2020, por versões digitais dos quatro elementos da banda, os "Abbatars".