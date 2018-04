Os passes de dois dias do NOS Alive 18 já estão esgotados.



Estes bilhetes, postos à venda depois de esgotarem os passes de três dias, davam acesso aos dias 12 e 13 de julho do festival de Algés.



Também esgotados estão os bilhetes individuais para os dias 12 e 14 de julho.



De momento, restam apenas bilhetes individuais para dia 13 de julho, data em que atuam Queens of the Stone Age e The National.



Os bilhetes para dia 13 custam 65 euros.



Veja aqui o cartaz do NOS Alive.

Passeio Marítimo de Algés

De 12 a 14 de julho



12 de julho



Palco NOS

Arctic Monkeys

Nine Inch Nails

Snow Patrol

Miguel Araújo

Bryan Ferry



Palco Sagres

Khalid

Friendly Fires

Wolf Alice

Sampha

Jain

Blasted Mechanism



NOS Clubbing

Orelha Negra

D' Alva

Sophie

PAUS + Holly Hood



Palco Coreto

DJ Glue

Here's Johnny

Fumaxa

Spdeville

Dead End



13 de julho

Palco NOS

Queens of the Stone Age

The National

Two Door Cinema Club

The Kooks

Black Rebel Motorcycle Club



Palco Sagres

Future Islands

Chvrches

Portugal. The Man

Rag 'N' Bone Man

Yo La Tengo

Eels

Palco NOS Clubbing

Branko

Sango

Kokoko!

DJ Lag

Populous

PEDRO

Progressivu

Torres e Noia

Rastronaut com AKA Corleone



Palco Coreto

Surma

Beatriz Pessoa

Minta & The Brook Trout

Bernardo



14 de julho

Palco NOS

Pearl Jam

Jack White

Franz Ferdinand

MGMT

Alice in Chains

The Last Internationale



Palco Sagres

At the Drive-In

Perfume Genius

Real Estate

Mallu Magalhães

Marmozets

Clap Your Hands Say Yeah