Os Arcade Fire parecem estar ainda a recuperar do concerto que deram na passada segunda-feira no Campo Pequeno, em Lisboa. Há poucas horas, a banda canadiana partilhou um vídeo do espetáculo na capital portuguesa com uma legenda elogiosa.

"Lisboa, a ganhar o prémio de público que canta mais alto na Europa", escreveu o grupo na mensagem partilhada nas redes sociais. No vídeo, ouve-se a plateia a reagir ao apelo de Win Butler para juntar a ele no tema 'Here Comes the Night Time'.

Ontem, a banda já tinha também partilhado um outro vídeo gravado no Campo Pequeno durante o tema 'Rebellion (Lies)'.

