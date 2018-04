Em 2016, Tim Bergling, mais conhecido como Avicii, retirou-se dos palcos.

Na altura, o DJ e produtor sueco explicou que a sua atividade lhe causava grande ansiedade e ataques de pânico. O problema foi mesmo revelado num documentário intitulado “Avicii: True Stories”, que estreou no final do ano passado.

“Quando decidi parar, esperava algo completamente diferente”, desabafou então o músico. “Esperava que me apoiassem, sobretudo tendo em conta aquilo por que passei. E tenho sido muito claro com toda a gente. Já disse: 'Vou morrer'. Já o disse tantas vezes. Por isso, não quero que me digam que devia pensar em dar mais um espetáculo. Já lhes disse. Não vou conseguir atuar mais”.

Entre 2008 e 2016, Avicii deu 813 espetáculos.

No filme, pode ver-se o DJ antes de uma atuação em Las Vegas, dizendo: “Vou entrar em pânico, a sério. Não vou conseguir, não vai resultar”.

Avicii morreu na passada semana, aos 28 anos. A causa da sua morte não foi revelada.



Veja aqui o trailer do documentário: