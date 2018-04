O DJ e produtor sueco Avicii foi encontrado morto na passada sexta-feira em Muscat, Omã, onde se encontrava de férias. Aos 28 anos, desaparecia assim um dos nomes cimeiros da chamada EDM - Electronic Dance Music - da última década, dois anos após ter abandonado os palcos devido a uma pancreatite aguda, provocada pelo consumo excessivo de álcool.

Em 2017, em entrevista à revista Rolling Stone, Avicii referia precisamente esses mesmos problemas de saúde e lamentava não ter feito algo por si mais cedo. E culpava, também, o estado a que chegou o género musical em si.

"A [cena] EDM começou a ficar saturada há cinco, seis anos, quando o dinheiro passou a ser tudo", explicava então. "A partir daí, comecei a distanciar-me mentalmente". E ficava no ar a promessa de se começar a dedicar a outros géneros musicais que não este: "Quero aprender o máximo possível sobre outros géneros".

O abandono precoce levou algum tempo a sarar - e provavelmente, à altura da sua morte, ainda não estava completamente ultrapassado. "Ainda estou traumatizado", dizia, justificando o facto de, àquela data, ainda não ter voltado a ver um concerto ao vivo. "Só agora comecei a ouvir música novamente, a recuperar alguma daquela alegria".

Um comentário a "I Took A Pill In Ibiza", êxito do colega de profissão Mike Posner que o menciona, explicava bem qual o estado mental de Avicii após esse abandono. "Ir a uma festa é incrível, mas é muito fácil ficares demasiado ligado a festas em sítios como Ibiza. Começas a sentir-te abandonado e ansioso. Torna-se tóxico".