Will Butler e Richard Reed Parry, dos Arcade Fire, falaram com a BLITZ, na passada segunda-feira, antes de a banda canadiana subir ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, para aquele que foi o primeiro espetáculo em nome próprio em Portugal.

Questionado sobre os gostos musicais partilhados com o irmão, e líder do grupo, Win Butler, Will recordou o momento em que começaram a afinar preferências. Álbuns dos Radiohead e de Björk editados na segunda metade dos anos 90 aproximaram-nos e influenciaram a criação dos Arcade Fire. Veja o vídeo.