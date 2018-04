Salvador Sobral e a sua irmã, Luísa Sobral, receberam do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de Comendador da Ordem do Mérito.



Na mesma cerimónia, o vencedor do Festival da Eurovisão e a autora da canção que lhe deu a vitória aceitaram também o Prémio Personalidade do Ano - Martha de la Cal 2017, que lhes foi entregue pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

A cerimónia decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, na presença do Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes.



No seu Instagram, Luísa Sobral assinalou o momento com uma mensagem brincalhona:



“Hoje fomos condecorados com a Ordem de Mérito pelo Presidente da República e recebemos o prémio de Personalidade do Ano da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal. Uma tarde de segunda-feira normal 😊 Que felicidade!"