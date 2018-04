Já são conhecidos os nomeados da 23ª gala dos Globos de Ouro da SIC, cuja cerimónia acontece a 20 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.



Na música, estão nomeados artistas tão diversos como Salvador Sobral, Ermo ou Raquel Tavares. Veja abaixo.



Melhor Grupo

D.A.M.A.

Ermo

HMB

The Gift



Melhor Intérprete Individual

Miguel Araújo

Raquel Tavares

Richie Campbell

Salvador Sobral



Melhor Música

'Amar Pelos Dois', Salvador Sobral

'Como é Grande o Meu Amor Por Você', Raquel Tavares

'Manto de Água', Agir feat Ana Moura

'Se Me Deixasses Ser', Tiago Bettencourt



Veja aqui todos os nomeados dos Globos de Ouro, cuja gala será apresentada por César Mourão Neves.