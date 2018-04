Kurt Vile regressará a Portugal em outubro, para concertos em Lisboa e no Porto, anuncia a Ritmos.



Na capital, o espetáculo está marcado para dia 25 de outubro, na sala Lisboa Ao Vivo, e no Porto o norte-americano apresenta-se com os seus Violators no dia seguinte, 26, no Hard Club.



Os bilhetes estão à venda a partir de 27 de abril e custam 25 euros.



A Portugal Kurt Vile deverá trazer um novo álbum, que a sua editora, a Matador, tem dado a entender que deverá sair em breve, com uma enigmática campanha promocional.