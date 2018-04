Os Arcade Fire que hoje aterraram em Lisboa podem ser muito diferentes daqueles que há 13 anos se estrearam em solo nacional com um concerto memorável no festival Paredes de Coura, mas o essencial continua lá: Win Butler e os seus companheiros de aventuras são um verdadeiro portento em palco. Por incrível que pareça, a banda canadiana só esta noite se estreou em nome próprio em Portugal. E fê-lo com pompa e circunstância num Campo Pequeno a rebentar pelas costuras. Num espetáculo especial, com configuração 360º, o grupo passou em revista uma carreira invejável e manteve a multidão pelo beicinho do início ao fim.

É certo que os dois álbuns mais recentes, especialmente o último “Everything Now”, não caíram tão no goto dos seguidores quanto os anteriores - é algo que se nota bem ao vivo -, mas a festa, na verdade, não sofre muito com isso. Canções como ‘Electric Blue’, guiada pelo falsete anémico de Régine Chassagne num dos momentos mais dispensáveis da atuação (e do disco), ou a fantástica ‘Put Your Money on Me’ (provavelmente o grande pico de “Everything Now”, com o toque de Midas de Thomas Bangalter, dos Daft Punk), passaram um pouco despercebidas - mesmo a tropical ’Here Comes the Night Time”, recuperada a “Reflektor”, foi recebida com alguma frieza -, mas a abertura efervescente com ‘Everything Now’ e a força de ‘Afterlife’ e ‘Creature Comfort’, apresentadas já perto do final, ajudaram a contrabalançar, provando que ainda há algo nesses dois discos que chega aos corações dos fãs.

Se em 2005 a música transbordou do palco em termos metafóricos, esta noite tudo se passou em estreia comunhão entre a banda e o público: foram várias as vezes que os músicos mergulharam na multidão para celebrar bem perto dela. Foi, aliás, assim que entraram e saíram do palco em forma de ringue de boxe montado bem no centro da arena. Essa simplicidade, seja ou não mais encenada hoje, transformou-os, na última década, em verdadeiros heróis aos olhos da legião fãs que têm em todo o mundo. Isso aliado a canções que envelheceram muito bem e se mantêm mais orelhudas que nunca: os Arcade Fire pode ser muito alternativos, mas sempre fincaram bem os pés no universo pop.

‘Rebellion (Lies)’ foi o primeiro clássico que revisitaram, mas entre “lalalas” e “ooohs” que arrepiaram as milhares de almas que se deslocaram ao Campo Pequeno, a banda foi servindo um alinhamento recheado de inegáveis êxitos. ’No Cars Go’, um dos maiores hinos, foi, claro, muito celebrada; ‘Neighborhood #1 (Tunnels)’ cantou-se a plenos pulmões; ‘The Suburbs’ teve direito a um bonito singalong; ‘Ready to Start’ ganhou o prémio de momento mais eletrizante da noite, com a sua toada punk a deixar a plateia ao rubro; e a tempestade de ‘Neighborhood #3 (Power Out)’ provocou explosões descontroladas de emoção no final do corpo principal do alinhamento. Destacamos também a surpresa ‘It’s Never Over (Oh Orpheus)’, que ganhou muito com o efeito dramático de um diálogo cantado, com um mar de gente pelo meio, entre Régine, sozinha num palco secundário montado no meio das bancadas, e Win, que se manteve junto da banda, ao centro.

A satisfação verbalizada pelo líder dos Arcade Fire no início, “estamos tão satisfeitos por estar de volta, obrigado por virem”, ficou bem visível nos rostos de todos os elementos da banda no final do encore. Foi com sorrisos bem rasgados e gotas de suor a escorrer pelas faces, que os músicos abandonaram o palco depois de um encore que os juntou à Preservation Hall Jazz Band, que assegurou a primeira parte, para três canções: primeiro com a balada ‘We Don’t Deserve Love’, depois com uma nova incursão por ‘Everything Now’ e, a finalizar, com uma apoteótica ‘Wake Up’. Percorrendo a plateia sob um banho de aplausos, seguindo o líder, a banda deixou-se ainda guiar por uma versão improvisada de ‘Rebel Rebel’, de David Bowie (cuja cara, exibida minutos antes no ecrã gigante, durante ‘Reflektor’, canção na qual o falecido camaleão participou, encheu o Campo Pequeno de comoção).

“Tenho a sorte de ter os meus amigos aqui comigo”, disse às tantas Win Butler, “não se esqueçam de dizer aos vossos amigos que os adoram”… E, certamente, terá feito ainda mais amigos esta noite. Se há coisa de que não o podem acusar é de não ter tentado. Tanto que, já no exterior do edifício, assistimos a uma correria desenfreada para um local onde ainda se ouviam os metais e os batuques do coletivo, que, não contente com a festa lá dentro, ainda resolveu alongá-la do lado de fora.

Alinhamento

Everything Now

Rebellion (Lies)

Here Comes the Night Time

Haiti

No Cars Go

Electric Blue

Put Your Money on Me

It’s Never Over (Oh Orpheus)

Neighborhood #4 (7 Kettles)

Neighborhood #2 (Laika)

Neighborhood #1 (Tunnels)

The Suburbs

Ready to Start

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Reflektor

Afterlife

Creature Comfort

Neighborhood #3 (Power Out)

We Don’t Deserve Love

Everything Now (Continued)

Wake Up