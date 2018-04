Emily Goldberg, ex-namorada de Avicii, prestou homenagem ao falecido músico após a morte deste.

No Instagram, Goldberg partilhou a letra de "Let Me Show You Love", tema de Avicii que diz ter sido escrito para si.

"Durante os dois anos em que estivemos juntos, ele foi o meu confidente mais próximo, e o meu melhor amigo", acrescentou. "Acordem-me quando isto [acabar], porque não quero que seja real".

Recorde-se que Avicii foi encontrado morto na passada sexta-feira, em Muscat, Omã, onde se encontrava de férias. As causas da sua morte não foram ainda reveladas.