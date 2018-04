Eddie Vedder foi o convidado surpresa de uma atuação da Tangiers Blues Band num restaurante nova-iorquino.



A “aparição” do vocalista dos Pearl Jam aconteceu no Tribeca Grill, que tem no ator Robert De Niro um dos proprietários.



Eddie Vedder cantou e tocou guitarra em 'All Along the Watchtower', clássico de Bob Dylan.



Veja aqui:

Eddie Vedder regressa a Portugal em julho, para um concerto com os seus Pearl Jam no NOS Alive, a 14 de julho. Os bilhetes para esse dia já se encontram esgotados.