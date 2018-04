Uma igreja na Holanda prestou tributo ao DJ e produtor Avicii, que morreu na passada sexta-feira, interpretando três canções deste recorrendo aos sinos dessa mesma igreja.

A Dom Tower, em Utrecht, homenageou assim o músico com versões de "Wake Me Up", "Without You" e "Hey Brother".

Avicii foi encontrado morto em Omã, na passada sexta-feira, onde se encontrava de férias. Não foram ainda reveladas as causas da sua morte.