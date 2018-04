Quando nos cruzámos com ele, em 2006, na banda sonora do filme “Shortbus”, de John Cameron Mitchell, o australiano Scott Matthew já não era propriamente um novato. Começou por integrar bandas punk rock ainda na Austrália – mudou-se para Nova Iorque em 1997 e lá permanece até hoje –, ofereceu a voz a canções do filme animé “Cowboy Bebop” e da série “Ghost in the Shell” e formou uma banda, os Elva Snow, com Spencer Cobrin, ex-colaborador de Morrissey. Resolveu arrancar com uma carreira a solo em 2008 e, depois de vários longa-duração de originais e um álbum de versões (“Unlearned”, de 2013, incluía releituras de temas de Whitney Houston, Joy Division ou Radiohead), rumou a Portugal para gravar “Life is Long” com Rodrigo Leão.

Passados dois anos, regressa com “Ode to Others”, um disco com o qual diz querer destruir a imagem “miserável” que as pessoas construíram dele. “Muita gente que não me conhece imagina-me encolhido a um canto a chorar a toda a hora. E isso não poderia estar mais longe da verdade”. Para atingir esse objetivo, resolveu olhar para fora e criar canções inspiradas noutras pessoas – o pai, o tio, o melhor amigo – e noutros lugares: o álbum termina com uma faixa escondida intitulada ‘Santarém’. À BLITZ, o músico falou sobre a possibilidade de vir viver para Portugal, a forma como a sua sexualidade se infiltra nas canções e a postura que adotou no que diz respeito às redes sociais.

“Ode to Others” parece mais leve do que os álbuns anteriores mas, paradoxalmente, começa com uma canção chamada ‘End of Days’. Onde descobriu esta nova luz?

A viragem deu-se quando tomei a decisão consciente de não escrever mais sobre amor romântico. Foi sempre desastroso para mim, na minha vida… e com o último álbum a solo que fiz toquei no facto de me sentir um bocadinho aborrecido desse assunto. Costumava dar-me um certo poder, mas acabou por tornar-se quase embaraçoso depois de tantos álbuns e tantas canções. Portanto, penso que a luz deste álbum vem da mudança de foco para longe da internalização da minha dor e de querer mostrar essas coisas externamente, escrevendo sobre outras pessoas e lugares que adoro.

Escreveu uma canção sobre o seu pai, outra sobre um tio e outra ainda sobre o seu melhor amigo. A figura masculina sempre foi mais importante na sua vida do que a figura feminina?

Isso é uma pergunta interessante… Não sei. Nunca tinha pensado nisso e refletindo agora, relativamente à minha escrita de canções e a este álbum, penso que no passado fui mais para o lado da energia feminina, da perspetiva feminina… No que diz respeito ao meu pai, nós não tínhamos uma boa relação quando eu era miúdo. Não gostávamos um do outro… Bom, não sei se não gostávamos um do outro, mas era uma relação estranha e um pouco difícil. Agora que somos mais velhos, conseguimos criar uma ligação e sentimos amor um pelo outro… Não sei onde quero chegar com isto, mas suponho que a perspetiva masculina seja agora menos intimidante para mim do que costumava ser.

E o seu tio? De que forma foi ele importante para si ao ponto de escrever uma canção sobre ele?

Era gay e, infelizmente, suicidou-se um ano e um dia antes de eu nascer. Sempre lamentei o facto de nunca o ter podido conhecer ou de ter a influência dele na minha vida. Há alguns anos, senti uma ligação intensa com ele, que até me pareceu um pouco sobrenatural. Daí ter-me sentido inspirado a escrever algo para ele. A certa altura, acabei por conhecer a história dele através dos meus pais. Não se falava muito dele, mas agora consegui obter as respostas para as perguntas que tinha feito.

Num tempo em que deixamos a nossa vida privada tão exposta nas redes sociais, vê-se mais como observador e menos como participante?

Penso que sou mais um observador, sim. Participo só até certo ponto. Sempre me foi muito fácil expor esse tipo de coisas através da música, ou mesmo através de conversas. Não tenho medo disso… mas, à medida que vou ficando mais velho, tendo a ficar mais recolhido na minha concha. Por isso diria que, nos dias que correm, sou mais um observador do que um participante.

Quando falámos, há dois anos, disse que tinha uma regra de ouro quando está a escrever uma canção: se o fizesse chorar, estava a fazer um bom trabalho.

Essa costumava ser a regra, sim…

Neste álbum, alguma canção o fez chorar?

Ao escrever a canção para o meu pai, caiu-me uma lágrima, sem dúvida, porque é uma espécie de canção de amor dirigida a ele. Pode não ser melancólica, mas as coisas sentimentais fazem-me chorar um pouco, às vezes. Mas não… Não diria que estas canções me fizeram rir, mas fizeram-me sentir, sem dúvida, feliz. De tal forma que me lembro que quando gravámos as maquetas, eu só queria acelerá-las. Estava sempre a dizer que as queria mais rápidas. Não sou uma pessoa miserável, se alguém vier ver um dos meus concertos percebe isso, mas muita gente que não me conhece imagina-me encolhido a um canto a chorar a toda a hora. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Estou feliz por deixar as pessoas conhecerem outras facetas minhas.

Por que razão a versão de ‘Do You Really Want to Hurt Me’, dos Culture Club, não foi incluída em “Unlearned”? A canção faz mas sentido para si agora?

Essa canção representa muito para mim. É um tempo e um lugar na minha vida, e o conceito deste álbum é uma espécie de ode à minha autodescoberta. A primeira vez que vi o Boy George e ouvi essa canção, quando era miúdo, tornou-se um momento decisivo para mim. Percebi que havia alguém a esbater as fronteiras entre masculinidade e feminilidade, algo a que nunca tinha sido exposto antes. Isso permitiu-me perceber melhor aquilo que estava a sentir nessa altura. A canção pode parecer um pouco estranha no álbum, mas simplesmente pareceu-me acertado. E o meu produtor, Jürgen Stark, incentivou-me a incluí-la. Inicialmente, resisti e disse que não sabia se fazia grande sentido com as outras canções, mas ele convenceu-me e estou muito feliz por tê-la no álbum.

Que impacto sente que tem o facto de ser gay na sua visão artística?

Não tenho bem a certeza. Nunca foi algo que, diretamente… Bom, isso também não é verdade. Não sei mesmo. A minha sexualidade é uma parte muito importante de quem eu sou, não o nego, mas não é aquilo que me define. Nem enquanto artista. Os momentos em que me sinto mais bem-sucedido são aqueles em que sinto que há inclusão. Como quando dou um concerto e tenho todos os grupos demográficos representados na plateia. Nessa alturas, sinto que conquistei algo que tem um grande significado para mim, porque não é exclusivo de um grupo demográfico ou um tipo de pessoa específico. Basicamente, cantei todas estas canções de amor no passado e penso que essa é uma linguagem universal.

Tem neste disco uma canção sobre o massacre de Orlando. Como nasceu?

Chama-se ‘The Wish’ e penso que é, provavelmente, a minha canção favorita do álbum. E chorei mesmo a escrever essa. Nasceu no dia a seguir ao que se passou em Orlando. É uma ode às pessoas que perderam as suas vidas mas também um pouco uma canção política… É uma canção simples, mas na minha cabeça, quando estava a escrevê-la, aquelas palavras simples falavam sobre o controlo do uso de armas de fogo, sobre a lei que não protege ninguém. É simplesmente criminoso.

Ainda estava a escrever o álbum quando Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos?

Estava, sim.

E isso teve algum impacto?

Bom, ‘End of Days’, o primeiro tema do disco, que parece uma canção pop, é na verdade uma espécie de canção sobre camaradagem, de resistência. E foi uma resposta direta. Escrevi-a durante a campanha eleitoral, antes da eleição, na verdade, quando se estava a tornar óbvio que qualquer minoria seria apagada daquele país se ele conseguisse o que queria, que era vencer.

Continua a viver em Nova Iorque. De que forma, ter Trump como presidente, afetou a forma como olha para a cidade e para o país?

Não é o meu país de origem, mas sou cidadão. E tendo dito isto, a verdade é que não me sinto americano. Nunca senti. Mas vivo lá… e Nova Iorque é, obviamente, uma espécie de bolha, um pouco separada do resto do país. Contudo, não somos imunes à mudança, ao terror diário que é a política nos Estados Unidos e à forma como a democracia está a ser desmontada tão rapidamente, de forma tão criminosa. Os crimes de ódio subiram 30% em Nova Iorque...

Diz que não se sente americano… mas sente-se australiano?

Estranhamente, sim. Quanto mais tempo passo longe da Austrália mais me sinto ligado ao país. Parti a sentir que não pertencia ali, de todo… Não sentia uma ligação, nem em termos culturais nem emocionais. Sentia-me um estrangeiro no meu próprio país. Mas a coisa boa é que tenho regressado ao longo destes 20 anos e de cada vez que lá vou a minha ligação fica mais forte. Eu mudei e a Austrália também mudou. É um país diferente do que era há duas décadas, muito mais tolerante. Não é utópico, obviamente, mas é definitivamente um sítio a que, de certa forma, consigo chamar de casa.

Depois de nestes últimos anos ter vindo várias vezes a Portugal, o que de mais importante aprendeu sobre o nosso país?

Culturalmente, a Austrália e Portugal são muito diferentes, mas há semelhanças que me fizeram sentir confortável neste país. O calor das pessoas, há uma certa despreocupação… pelo menos da parte das pessoas que conheci aqui. Ter esta experiência com o Rodrigo Leão e toda a gente que se relaciona com ele tem sido realmente mágico. Antes de isto acontecer nunca pensei que me ia sentir confortável a colaborar desta forma. Não conhecia o Rodrigo, não conhecia as pessoas que o rodeiam, mas toda a gente me fez sentir muito bem.

Imagina-se a viver em Portugal?

Bom… Não sei. Talvez… Há uma coisa que me impede de o fazer que é o facto de não falar a língua… E considero-a muito difícil. É muito estranha para mim e por muito bonita que seja o meu cérebro não consegue chegar lá. Isso pode ser a coisa que realmente me impede.

Tem uma canção escondida no álbum chamada ‘Santarém’…

Pois tenho!

Como surgiu?

Não é uma coisa má ter escrito uma canção sobre essa cidade, pois não?

De todo…

Escrevi-a porque… Bom, na verdade coescrevi-a. Passei cinco dias lá. Geralmente, passaria esse tempo sem nada para fazer em Lisboa, mas dessa vez resolvi meter-me num comboio e passar algum tempo num sítio novo. E deixei-me seduzir pela cidade. Foram cinco dias perfeitos. Muita solidão… senti-me submergido em história. Encheu-me a alma de uma forma que já não sentia há muito tempo. Escrevi um poema, depois o meu amigo, produtor e guitarrista, Jürgen, compôs alguns acordes e eu fiz a melodia. É uma ode a Santarém.