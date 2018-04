São já muitas as vozes que se ergueram para lamentar a morte de Avicii. O DJ e produtor sueco, de seu nome Tim Bergling, foi responsável por alguns dos grandes êxitos da música eletrónica de dança desta década, tendo sido encontrado morto esta sexta-feira em Muscat, Omã.

Entre essas vozes está a de Madonna, que trabalhou com Avicii numa remistura de "Girl Gone Wild", em 2012. "Tão triste, tão trágico. Adeus, querido Tim", escreveu a cantora no Instagram.

Também Diplo e Skrillex elogiaram o colega de profissão e amigo, nas redes sociais. O primeiro diz que Avicii "abriu um precedente" para todos os demais produtores. "Levaste-me a tentar fazer música de dança. E depois levaste-me a sentir-me um pateta porque só melhoravas e eu nem conseguia acertar com uma tarola", escreveu.

Já Skrillex, que admite que a remistura que fez para "Levels", um dos maiores êxitos de Avicii, em 2011 nunca mais saltou fora do alinhamento dos seus próprios sets, lamentou "não ter abraçado mais" o músico sueco e diz que a música deste "irá fazer parte da minha vida e de tantas outras para sempre".

Em Portugal, também Isaura assinalou a morte de Avicii com uma publicação no Instagram, em que refere que ter estado a ver um documentário sobre o músico e "o seu talento gigante".

O DJ e produtor Pete Tha Zouk foi mais longe, recordando o concerto de Avicii que abriu, em 2013, no Brasil e destacando-o como "um compositor como Bach ou Mozart, que viveu nos nossos tempos".

Muitos outros nomes sonantes da música, e não só da música eletrónica de dança, prestaram também o seu tributo a Avicii, como foi o caso de Martin Garrix, David Guetta e Aloe Blacc.